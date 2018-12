in foto: Un aereo Air Italya (Foto Vola Malpensa)

Si preannuncia un 2019 ricco di novità per Air Italy, compagnia aerea che ha scelto l'aeroporto di Milano Malpensa come proprio hub e nell'anno in corso ha già collegato lo scalo varesino con gli aeroporti internazionali di New York, Miami, Bangkok, Delhi e Mumbai. La compagnia italiana, nata a marzo di quest'anno, ha infatti annunciato poco prima di Natale quattro nuove destinazioni internazionali per il 2019: Los Angeles, San Francisco, Toronto e Chicago. Mete che fanno sognare tutti gli amanti dei viaggi e del Nuovo continente.

Milano Malpensa – Chicago dal 14 maggio 2019

L'ultimo annuncio in ordine di tempo riguarda il collegamento con Chicago: "Air Italy sta crescendo rapidamente e questo ultimo annuncio riflette chiaramente l'importanza che il mercato nordamericano ha per noi – ha detto il Chief operating officer di Air Italy, Rossen Dimitrov -. Chicago è famosa per la musica, l'arte, l'architettura, gli affari, il cibo e lo sport, e siamo estremamente fiduciosi che diventerà presto una destinazione popolare nel nostro network". Il Milano – Chicago di Air Italy tra sarà l'unico volo non-stop su questa rotta. Il nuovo collegamento per il Chicago O'Hare international airport sarà attivo dal 14 maggio 2019 e sarà operato tre volte la settimana (martedì, giovedì e sabato), con partenza da Milano Malpensa alle 13.10 (arrivo alle 16.25) e da Chicago alle 18.25 (con arrivo alle 10.35 del giorno successivo).

Da maggio i voli per Toronto, da aprile quelli per L.A. e San Francisco

Dal 6 maggio 2019 sarà invece operativo il primo volo non-stop Air Italy verso il Canada, per la precisione Toronto. Il collegamento sarà operato quattro volte alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica). Il 3 e il 10 aprile 2019 partiranno invece rispettivamente i collegamenti con Los Angeles e San Francisco. Il Milano Malpensa-Los Angeles avrà una frequenza di quattro voli alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e domenica), così come il Milano Malpensa-San Francisco (con voli nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì e sabato).

Tutti i nuovi voli di Air Italy per gli Stati Uniti e il Canada vengono operati su velivoli Airbus A330-200, che offrono fino a 24 posti in Business Class e 228 posti in Economy. Air Italy collega già dal proprio hub di Malpensa sette città italiane (Roma, Napoli, Palermo, Catania, Lamezia Terme, Olbia e Cagliari) a cui si aggiungono le cinque città negli Stati Uniti (New York, Miami e dal 2019 appunto Los Angeles, San Francisco e Chicago), due in India (Delhi e Mumbai), Toronto in Canada (sempre dal 2019) e Bangkok in Thailandia.