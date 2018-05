in foto: Immagine di repertorio

Prima è stata picchiata e poi scippata da un uomo a bordo di un treno diretto a Milano. L’episodio è avvenuto ieri sera, all’interno di un convoglio della S5. La vittima è una ragazza di soli 20 anni, che è stata picchiata prima di venir derubata. Si tratta di una donna di origini nigeriane. L’allarme è arrivato nella serata, poco prima delle 22, quando il treno si è fermato nella stazione di Legnano, provenendo da quella di Busto Arsizio.

Alla scena hanno assistito alcuni passeggeri che hanno subito schiacciato il pulsante d’emergenza. Ma una volta che le porte si sono aperte all’altezza della stazione, l’uomo è riuscito subito a scappare, approfittando del buio che c’è nella zona dello scalo merci, abbandonato nelle vicinanze dei binari. L’uomo ha però lasciato a terra la borsetta della ragazza che ha potuto così riprendere possesso dei suoi oggetti, dopo essere stata selvaggiamente picchiata.

In stazione sono intervenuti i poliziotti del commissariato, chiamati subito sul posto dopo l’episodio. Con loro anche un equipaggio della Croce rossa che è arrivato per soccorrere la ventenne. La donna è stata trovata in evidente stato di choc e sulle sue gambe erano presenti diverse ecchimosi. La ventenne nigeriana è stata trasportata al pronto soccorso per le cure e le medicazioni del caso. Il treno, a causa della sosta forzata in stazione dopo l’aggressione e la tentata rapina, ha subito un ritardo di circa venti minuti.