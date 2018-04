Una aggressione finita con quattro persone ferite e un bar semidistrutto. È quanto è successo questa mattina all’interno di un locale della stazione ferroviaria di Morbegno, in Valtellina. La rissa che si è scatenata in un bar ha portato al ferimento di quattro persone, tra cui il titolare del locale che è colui che ha riportato le conseguenze peggiori, rimanendo ferito in maniera più grave rispetto alle altre persone coinvolte nell’episodio. La vicenda è avvenuta intorno alle sei di mattina, quando si sono presentati al bar due giovani nordafricani, tra cui un diciassettenne, residenti entrambi nella provincia di Lecco.

I due avevano trascorso la serata in Valtellina ed erano stati controllati dai carabinieri di Mordegno. Quando si sono presentati al bar di prima mattina hanno chiesto al proprietario di chiamare i carabinieri, sostenendo che i militari dovessero restituire a uno di loro due (il minorenne) un documento di identità. Il titolare del locale, però, ha rifiutato e non ha permesso al ragazzo di effettuare questa chiamata. A quel punto è arrivata la reazione del ragazzo che ha aggredito lanciando alcuni sassi raccolti poco prima dalla massicciata ferroviaria verso di lui.

L’aggressione è continuata a suon di calci e pugni, coinvolgendo anche altri tre clienti del bar, anche loro colpiti. Dalla rissa che si è scatenata è scaturita anche una mezza distruzione del locale. L’amico del 17enne non ha partecipato all’aggressione, secondo quanto emerso, ma fomentava comunque il suo compagno. Alla fine i due si sono allontanati, venendo però poi rintracciati e fermati dai carabinieri.

Il titolare del bar è colui che ha riportato ferite più gravi: per lui la prognosi è di 25 giorni. Il minorenne, invece, regolare sul territorio, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e lesioni aggravate. L’amico, di 21 anni, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e concorso morale.