Un aeroplano "ispirato" a Star Wars ha fatto la sua "apparizione" all'aeroporto di Malpensa. E non è passato inosservato. Si tratta di un Boeing 789 della compagnia giapponese All Nippon Airways, che ne possiede quattro ispirati alla saga di Guerre Stellari, che ha fatto scalo nell'aeroporto milanese nei giorni scorsi ed è stato prontamente immortalata dai tanti curiosi, che lo hanno visto planare sulle piste di Malpensa.

in foto: L’aereo di Star Wars [Foto dal gruppo Facebook "Sei di Malpensa se…]

Oltre alla scritta "Star Wars" che si trova ai lati dell'apparecchio, c'è anche l'omaggio ad R2-D2, il droide della saga riprodotto nella parte anteriore dell'aeroplano. Un altro, invece, omaggia C-3PO, l'altro droide reso popolare dalla saga che ormai da decenni continua ad attrarre fan in tutto il mondo. Anche all'interno i riferimenti a Star Wars sono molteplici: tovaglioli, bicchieri, poggiatesta ed altro ancora, tutto a tema "Guerre Stellari". In totale, sono quattro gli aerei della compagnia nipponica che omaggiano Star Wars: sono tutti prenotabili, in realtà, già dal 2015, quando la All Nippon Airways li dipinse in occasione dell'arrivo nelle sale cinematografiche di "Il Risveglio della Forza", ennesimo capitolo della saga di George Lucas.