in foto: La signora Jurilda Mara e suo marito. La donna è morta a 37 anni per un attacco di asma

Una donna di 37 anni è morta a Cassano d'Adda per un fortissimo attacco di asma. A riportare la notizia il giornale locale La Martesana. La vittima è la signora Jurilda Mara, residente in via Tornaghi. I suoi organi verranno donati. “Lei si preoccupava sempre per il prossimo e avrebbe voluto dare una speranza di vita a qualcun altro, quindi abbiamo acconsentito alla donazione”, hanno spiegato al giornale. Originaria dell'Albania, Jurilda lascia il marito e i tre figli.

Il racconto della tragedia da parte del marito