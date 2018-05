A Milano il reati nei primi quattro mesi del 2018 sono calati del 12 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. In tutto le forze dell'ordine hanno effettuato 9.187 servizi, hanno denunciato 1.733 persone e ne hanno arrestate 473. Questo è quanto emerso nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica che si è svolta oggi in Prefettura e a cui hanno partecipato il sindaco del Comune di Milano Beppe Sala e il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Considerando i risultati ottenuti il Comitato ha deciso di potenziare ulteriormente l’attività di vigilanza e di controllo del territorio "anche con l’effettuazione di servizi interforze straordinari ad alto impatto, mediante l’impiego dei Reparti Speciali e con il coinvolgimento della Polizia Locale, specie nelle aree caratterizzate da particolari situazioni di criticità". A breve, inoltre, verrà sottoscritto un protocollo con gli Enti locali sul Controllo di Vicinato. con il quale verranno disciplinate le azioni che i cittadini potranno svolgere in qualità di osservatori, ai fini della segnalazione alle Forze di Polizia statali e locali di ogni situazione d’interesse.

Particolare impegno sarà rivolto al contrasto dello spaccio di droghe, al fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili e nello specifico sul tema verranno sviluppate con la Regione e il Comune specifiche sinergie nel campo dell’housing pubblico, disincentivando le condizioni di illegalità, con l’avvio di mirate iniziative per l’utilizzo di beni immobili potenzialmente idonei a fronteggiare la carenza abitativa.