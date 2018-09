in foto: Piazza Duomo a Milano, manifestazione antirazzista

Sciarpe, bandiere, striscioni e magliette per una piazza Duomo colorata di rosso contro intolleranza e razzismo. Al termine dei comizi sul palco, tutta la piazza ha cantato ‘Bella Ciao'.

Negli stessi minuti in piazza del Popolo a Roma anche il Partito democratico manifestava contro le politiche del governo Lega-Movimento 5 Stelle. Secondo Laura Boldrini, presente in piazza a Milano, "in ogni città dovrebbe esserci una manifestazione. Qui a Milano noi siamo con le associazioni, mentre a Roma c'è una manifestazione di partito, quindi non c'è nessuna contrapposizione ma sono due ambiti diversi". "Io invito le persone a mobilitarsi, quelle che non sono d'accordo a diventare sudditi e che ci tengono alla democrazia. Siamo qui per dire no all'intolleranza", ha aggiunto l'ex presidente della Camera ed esponente di Liberi e Uguali. "In questo riaffacciarsi di pulsioni razziste e xenofobe il ministro Salvini, che ha fatto proprio lo slogan di Casa Pound, ‘Prima gli italiani', si vanta di avere ridotto le domande per il diritto d'asilo previsto nella nostra Costituzione. Mentre nel decreto sicurezza il governo, a trazione salviniana, pone ulteriori restrizioni sulla protezione umanitaria", ha detto il presidente di Anpi Milano, Roberto Cenati.