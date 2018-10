in foto: Il cielo giallo su Milano dopo il temporale di lunedì pomeriggio

Anche se per poco, la pioggia ha smesso di cadere sulla città di Milano, regalando un tramonto sui generis. Il cielo infatti si è improvvisamente tinto di giallo. Un effetto che si è ripetuto altre volte non solo nel capoluogo lombardo e che potrebbe trovare la sua spiegazione scientifica nella "sabbia del deserto". Sì perché come ipotizzato qualche anno fa dal Centro Meteorologico Lombardo, a rendere il cielo giallo/arancione a fine temporale sarebbero proprio i raggi solari che illuminano di traverso quello che tecnicamente viene definito il particolato sahariano, ovvero piccolissime particelle di sabbia del deserto trasportate dalle nuvole e sospese in troposfera. Numerose le foto condivise sui social dagli utenti che hanno assistito dubbiosi ma anche affascinati allo strano fenomeno atmosferico.