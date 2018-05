Le reliquie di papa Giovanni XXIII arriveranno a Bergamo il prossimo 24 maggio e la Regione Lombardia, per garantire la sicurezza dell'evento, ha deciso di stanziare 100mila euro. In occasione della ‘Peregrinatio' dell'urna del pontefice sono stati organizzati una serie di eventi dal 24 maggio al 10 giugno e per questo, ha annunciato Palazzo Lombardia, la giunta regionale ha approvato oggi una delibera sui fondi sicurezza proposti dall’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. L'urna del Papa arriverà in città nel primo pomeriggio e in centro riceverà l’accoglienza di istituzioni e cittadini. Il giorno successivo i cittadini potranno venerare l'urna posta all'interno della cattedrale e sabato 26 saranno celebrate all'interno della chiesa le ordinazioni sacerdotali. Domenica 27 il vescovo celebrerà una messa in cattedrale per i poveri e al termine le reliquie del santo raggiungeranno l’ospedale Papa Giovanni XXIII. Nel pomeriggio l’urna sarà trasferita al santuario della Madonna della Cornabusa in Valle Imagna, prima di proseguire per il convento di Baccanello a Calusco, da cui partirà una fiaccolata per giungere a Sotto il Monte. Le reliquie rimarranno nella Cappella Nostra Signora della Pace fino a domenica 10 giugno.

Secondo l'assessore De Corato 90mila "serviranno a implementare l’attività di controllo e presidio per contenere il rischio di incidenti stradali per i cittadini che vorranno raggiungere l’area dell’evento. A tal proposito è prevista una turnazione di 48 operatori di polizia locale. Altri 10mila euro serviranno per il sostegno alle organizzazioni di volontariato che presteranno la loro opera”.