Era diventato l'incubo dei propri compagni di classe, che tormentava con veri e propri atti di bullismo: alla fine però, dopo una prima denuncia ricevuta appena quindici giorni fa e dopo la quale non solo non aveva smesso con i suoi atti persecutori, ma aveva alzato il tiro arrivando a minacciare anche i propri insegnanti, il giovane è stato arrestato e portato in una comunità.

E' accaduto nella Val Comunica, nel bresciano. Un sedicenne di origini marocchina ma residente a Bergamo, era stato denunciato appena quindici giorni fa per atti di bullismo nei confronti dei propri compagni di classe, tra cui un disabile. Il giovane, denunciato a piede libero, non aveva però smesso di tormentare i propri coetanei, ma anzi aveva iniziato a minacciare anche i propri insegnanti.

Le persecuzioni stavano di fatto diventando fuori controllo: spintoni, qualche mano usata di troppo, ma soprattutto frugava nelle borse, negli zaini e nei giubbini dei compagni di classe alla ricerca di soldi. Le sue vittime, stando a quanto riferito dai carabinieri, "erano principalmente rivolte nei confronti di compagni di classe scelti in virtù di particolari fragilità personali quali difetti fisici e disabilità, prediligendo soggetti di sesso femminile e come tali percepiti dall'indagato come deboli e inferiori".

Minacce tali che, alla fine, né gli insegnanti né un gruppo di sette studenti volevano più entrare in classe. Il sedicenne, infatti, minacciava perfino di coinvolgere una baby-gang per far "rispettare" quelli che considerava dei veri e propri "ordini" che dava ai propri compagni di classe. E così, dopo il primo intervento dei carabinieri di appena due settimane fa, il giovane è stato definitivamente arrestato, dopo un'ordinanza del gip del Tribunale di Brescia, e trasferito in una comunità protetta.