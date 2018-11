in foto: Un controllo antidroga in una scuola (repertorio)

È stato arrestato mentre si trovava nella sua classe, intento a seguire una lezione. Un ragazzo di 19 anni, che frequenta l’Istituto scolastico tecnico professionale "Puecher" di Rho, alle porte di Milano, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver commesso il reato in un istituto scolastico. Il giovane vendeva infatti droga ai suoi compagni di scuola: è stato proprio uno dei suoi clienti a smascherarlo, dopo che nel corso di un controllo da parte della polizia gli agenti del commissariato di Rho-Pero lo avevano visto disfarsi di un involucro contenente pochi grammi di hashish. Quando i poliziotti, con tanto di cane antidroga, sono entrati in una classe della scuola di via Basiglio, il giovane ha lanciato l'involucro dalla finestra nel cortile dell'istituto. Gli agenti lo hanno notato e, dopo aver recuperato l'involucro, hanno scoperto che conteneva la sostanza stupefacente. Il responsabile del lancio, un ragazzo di 20 anni, ha ammesso di aver acquistato l'hashish da un altro studente dell'istituto, descritto come uno spacciatore abituale.

I poliziotti, accompagnati dalla preside, si sono recati nella classe frequentata dal pusher che è stato accompagnato fuori dall'aula e perquisito. In tasca aveva altre dosi di hashish pronte ad essere vendute: altre ancora sono state trovate nella sua abitazione, anch'essa sottoposta a perquisizione. Il ragazzo è stato portato prima in commissariato e poi in carcere a San Vittore. Per l'altro giovane, il cliente, è scattata la segnalazione come assuntore di stupefacenti: anche lui è finito in commissariato.