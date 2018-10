La situazione relativa allo smog a Milano è migliorata negli ultimi giorni: per tre giornate consecutive la concentrazione delle polveri sottili (PM10) nell’aria è rimasta sotto la soglia prevista di 50 microgrammi per metro cubo. Per questo, dopo le ultime rilevazioni positive da parte dell'Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) e Città metropolitana, da domani venerdì 26 ottobre è revocato il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 4. Sono sospese infatti le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria delle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna): i veicoli privati diesel euro 4 potranno tornare a circolare anche dalle 8.30 alle 18.30, mentre decadono le limitazioni previste per il riscaldamento in negozi e abitazioni, dove si potranno tornare a superare i 19 gradi centigradi. Revocati anche i divieti temporanei di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente (classe emissiva fino a 2 stelle compresa), mentre restano attive tutte le altre limitazioni previste dal Protocollo regionale Aria, scattato a partire dall'1 ottobre.

Stasera e domani in programma lo sciopero dei mezzi

La revoca dei divieti alla circolazione per le vetture diesel Euro 4, che arriva in una giornata importante: domani infatti (già da stasera per quanto riguarda i treni regionali) è in programma lo sciopero generale proclamato dai sindacati Cub e Sgb. A Milano sono a rischio la metropolitana (a partire dalle 18 e fino al termine del servizio) e i mezzi di superficie: tram e autobus potranno fermarsi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino alla fine del servizio.