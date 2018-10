in foto: Le vie Val di Bondo e Litta Modignani allagate (foto di Gabriella Minniti dalla pagina Facebook del Municipio 9)

Un probabile guasto a una tubatura idrica ha provocato l‘allagamento di un tratto di via Val di Bondo, in zona Affori a Milano. A segnalare l'episodio, avvenuto in mattinata, è stata una cittadina della zona, che ha pubblicato alcune foto su una pagina Facebook dedicata al Municipio 9. La perdita d'acqua è stata piuttosto consistente: dal sottosuolo è sgorgato un getto simile a un piccolo geyser, che ha in poco tempo inondato via Val di Bondo e anche via Litta Modignani. Qualcuno, sempre su Facebook, ha fatto notare come nell'area da inizio giugno siano stati aperti alcuni cantieri, anche se non è chiaro se il guasto sia dovuto proprio ai lavori in zona. Il Comune di Milano è intervenuto: i tecnici, come riporta l'account Twitter Infomobilità, sono al lavoro per riparare il guasto alla rete idrica e per questo motivo via Val di Bondo è stata chiusa al traffico da via Esculapio a via Litta Modignani.