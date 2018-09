in foto: La protesta degli animalisti (LaPresse)

Non c'è Settimana della moda di Milano senza le proteste degli animalisti. L'ultima è andata in scena questa mattina in via Mercanti, nel pieno centro del capoluogo lombardo, a due passi dal Duomo. Alcuni attivisti delle "Iene vegane" si sono sdraiati in mezzo alla strada. Poi si sono progressivamente denudati, fino a rimanere completamente nudi o con i soli indumenti intimi addosso. Gli animalisti si sono successivamente ammassati gli uni sugli altri, dipingendo i loro corpi con tracce di vernice rossa, a mo' di sangue. Poi hanno esposto alcuni cartelli con le scritte "Vera pelle, vera morte" e "L'unica pelle che dovremmo indossare è la nostra". Ad assistere alla protesta degli animalisti – in tutto circa una decina di persone – sono stati diversi passanti e turisti, che hanno immortalato con i loro telefonini la scena.

La Settimana della moda di Milano dal 18 al 24 settembre

La Settimana della moda di Milano prenderà il via domani, martedì 18 settembre, e si concluderà il 24 settembre. Sessanta le sfilate in programma, oltre a 80 presentazioni e 44 eventi complessivamente in calendario. Ma i numeri della Fashion week milanese che più interessano gli amministratori cittadini sono forse altri: secondo la Camera di Commercio, infatti, nel settore operano 19mila imprese e 128mila addetti per un giro d'affari da 10 miliardi all'anno tra commercio, alloggio, ristorazione, cultura e divertimento.