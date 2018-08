Estate, tempo di gelato. Che con il gran caldo di questi giorni è probabilmente in cima ai desideri culinari degli italiani. Il sito specializzato "Dissapore" ha pubblicato recentemente la sua classifica 2018 sulle migliori gelaterie italiane. Opinabile come tutte le classifiche, nell'elenco compaiono diverse gelaterie milanesi. Nel capoluogo lombardo sono 794 gli esercizi commerciali che propongono questa specialità: sette quelle che però si sono meritate la menzione all'interno della classifica.

Al primo posto tra le gelaterie milanesi (e al terzo in generale) si posiziona Soban, che si trova al primo piano di Eataly Smeraldo in piazza XXV Aprile. Andrea Soban, seconda generazione di gelatieri, possiede altri tre negozi ad Alessandria, Valenza e Trieste. La sua cifra è il rifiuto di utilizzare basi pronte e l'introduzione di ingredienti al 100 per cento naturali. Seconda tra le gelaterie meneghine (sesto posto generale) CiaccoLab di Stefano Guizzetti, che si trova in via Spadari (e anche a Bergamo). Completa il podio Gelato Giusto di Vittoria Bortolazzo, che si in via San Gregorio: da tempo è considerata una delle gelaterie migliori d'Italia, con gusti dagli abbinamenti insoliti come Ricotta con noci e miele e Zucca e amaretti. In classifica generale è più staccata rispetto alle altre due: è al 18esimo posto.

Tra le altre gelaterie milanesi che compaiono nella classifica di Dissapore figurano quella di Alberto Marchetti in viale Monte Nero (al 32esimo posto), Pavè in via Battisti (al 53esimo posto, stessa insegna della premiata pasticceria in via Casati), Adel (al 64esimo posto) che si trova a Legnano e infine Q.B. Gelato in via Aristide de' Togni, zona via San Vittore: si tratta di una new entry che nella classifica generale si è piazzata al 97esimo posto. Chi vivrà da molti anni a Milano noterà che mancano nella classifica delle gelaterie storiche cittadine, come ad esempio Sartori, che si trova vicino alla stazione Centrale: come scritto, ogni classifica è opinabile. O per restare in tema anche di gelati: i gusti sono gusti.