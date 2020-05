"Se Milano avesse il mare, sarebbe una piccola Bari". Così il sindaco Beppe Sala quest'oggi ha voluto omaggiare il capoluogo pugliese, facendosi ritrarre su Instagram davanti a quello che viene comunemente definito il "mare di Milano", l'Idroscalo. Un mix di ironia e marketing per il primo cittadino milanese, consapevole probabilmente dei limiti geografici del capoluogo lombardo, ma desideroso di invitare i suoi concittadini a recarsi più spesso all'Idroscalo, soprattutto in vista della prossima stagione estiva, che si preannuncia anomala per via delle misure di contenimento per l'epidemia di coronavirus.

In molti hanno apprezzato la foto e il commento di Sala (scritto anche in dialetto barese: "Ce Melàne tenève u màre, avèv’a ièsse na piccòla Bbàre"), soprattutto tra i tanti milanesi d'adozione provenienti dalla Puglia. E l'effetto virale della foto è stato amplificato anche dal fatto di aver taggato il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che non ha mancato di rispondere a Sala: "Grazie, ma non era Parigi? E comunque… meglio Milano. È pur sempre la città italiana con più pugliesi, dopo Bari".

Le origini del detto

Il primo cittadino barese, che è anche presidente dell'Anci, ha così "svelato" che il modo di dire citato da Sala, opportunamente cambiato, si riferisce in realtà alla capitale francese. Il senso è il medesimo: "Se Parigi avesse il mare, sarebbe una piccola Bari". Si tratta di un detto scherzoso molto comune nel capoluogo pugliese, di cui è difficile ricostruire le origini. Qualcuno pensa che siano riferite ad alcune caratteristiche topografiche e architettoniche della città pugliese, come ad esempio il quartiere murattiano realizzato dal cognato di Napoleone Bonaparte, Gioacchino Murat, durante il suo governo a capo del Regno di Napoli. La presenza di molti teatri e la vivacità commerciale di Bari potrebbero aver contribuito a tramandare il modo di dire, utilizzato recentemente anche da una nota marca di snack per alcune pubblicità. Di certo, al di là dei sorrisi che la frase può strappare, i due sindaci di Milano e Bari hanno sottolineato un dato di fatto: il forte legame esistente da decenni tra le due città, sancito nel 2015 anche dalla donazione della Sacra Manna di San Nicola, reliquia del Santo patrono di Bari, al Comune di Milano.