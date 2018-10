Metro regolari fino alle 18 a Milano. Questa la novità in merito allo sciopero generale proclamato domani, venerdì 26 ottobre. L'agitazione di 24 ore è stata indetta in tutta Italia dai sindacati Cub Trasporti (Confederazione unitaria di base) e Sgb (Sindacato generale di base), che rivendicano miglioramenti su "salario, il welfare, la rappresentanza nei luoghi di lavoro, i diritti universali" e si battono "contro le privatizzazioni e liberalizzazioni, per abolizione delle diseguaglianze, per la salute e sicurezza". A Milano lo sciopero interesserà tutti i mezzi pubblici, sia la metro sia quelli di superficie. A differenza di quanto indicato in un primo momento, però, Atm ha reso noto che, al mattino e nel primo pomeriggio la metropolitana funzionerà regolarmente: i disagi potrebbero iniziare dunque solo dalle 18 fino alla fine del servizio. Restano invece immutati gli orari dello sciopero per quanto riguarda i mezzi di superficie (tram e autobus): in questo caso il personale Atm potrà fermarsi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino alla fine del servizio. Lo sciopero generale riguarderà anche i treni: a Milano e in tutta la Lombardia in questo caso l'agitazione inizierà alle 21 di oggi, giovedì 25 ottobre, fino alle 21 di venerdì 26 ottobre (qui tutte le info).