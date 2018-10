Sciopero dei trasporti in arrivo a Milano. Venerdì 26 ottobre la Confederazione unitaria di base (Cub) e il Sindacato generale di base (Sgb) hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che interesserà anche il capoluogo lombardo. Tra le motivazioni addotte per l'agitazione dai sindacati ci sono rivendicazioni riguardanti "il salario, il welfare, la rappresentanza nei luoghi di lavoro, i diritti universali, contro le privatizzazioni e liberalizzazioni, per abolizione delle diseguaglianze, per la salute e sicurezza". Le modalità di adesione allo sciopero variano da città a città. L'azienda dei trasporti milanesi (Atm) in una nota ha spiegato quali saranno le possibili ripercussioni a Milano: l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio sia di superficie sia della metropolitana è prevista dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio. In queste fasce dunque saranno possibili disagi per tutti gli utilizzatori della metro e dei mezzi di superficie.