in foto: L’esterno della caffetteria Starbucks in piazza Cordusio, a Milano (LaPresse)

Nessuna scena di panico, ma qualche comprensibile timore attorno all'ora di pranzo a Milano per tutti i clienti della nuova Starbucks reserve roastery. Come riporta il "Corriere della sera", infatti, attorno alle 13.20 di oggi nella torrefazione del colosso statunitense, inaugurata in pompa magna la scorsa settimana, è scattato l'allarme antincendio. Dagli altoparlanti un annuncio in italiano e in inglese, ripetuto per tre volte, ha invitato tutti i presenti a raggiungere l'uscita più vicina. I clienti, diverse decine di persone, hanno evacuato il locale, uscendo in maniera ordinata e senza scene di panico. Dopo pochi minuti l'allarme è rientrato: non c'è stato nemmeno bisogno di chiamare i vigili del fuoco e la situazione è subito tornata alla normalità.

La prima caffetteria a marchio Starbucks d'Italia ha aperto la scorsa settimana in piazza Cordusio, a Milano, all'interno dell'ex palazzo delle Poste. La Starbucks reserve roastery è una torrefazione che propone al pubblico diverse miscele di caffè, oltre a snack dolci e salati (in collaborazione con Princi) e a cocktail. Nei primi giorni d'apertura il locale ha incontrato un enorme successo, almeno a giudicare dalle lunghe file che si sono create all'esterno. Non sono però nemmeno mancate le critiche, in particolare sui prezzi dei prodotti offerti: sotto accusa da parte di alcune associazioni di consumatori in particolare il prezzo di caffè espresso e cappuccino (rispettivamente venduti a 1,8 e 4,5 euro), di gran lunga superiore ai prezzi medi milanesi.