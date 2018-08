Un uomo è stato denunciato nel pomeriggio di domenica 19 agosto, all'interno della libreria Feltrinelli di piazza Piemonte a Milano, mentre tentava di allontanarsi dal negozio dopo aver fatto incetta di libri. Fermato dagli addetti alla sicurezza, che hanno notato come con nonchalance avesse infilato diversi volumi all'interno del suo zainetto, con l'intenzione di superare con disinvoltura le uscite con il suo bottino di libri. Purtroppo per lui è stato fermato dalla sicurezza.

Successivamente le forze dell'ordine hanno constatato come nello zaino avesse nascosto dodici volumi. La sorpresa è arrivata quando il ladro di libri, tra cui diversi titoli di poesia, è stato identificato: i poliziotti hanno così scoperto come l'uomo di origine facesse di nome niente meno che ‘Leopardi', proprio come il poeta di Recanati. Denunciato a piede libero dovrà rispondere dell'accusa di furto. Chissà cosa ne avrebbe pensato Giacomo Leopardi delle gesta del suo omonimo. La vicenda è stata resa