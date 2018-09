in foto: Roberto Bolle con (da sinistra a destra), il vice sindaco di Milano Anna Scavuzzo, il prefetto Luciana Lamorgese e l’assessore regionale Stefano Bolognini

Ballerino di fama mondiale, étoile della Scala e personaggio mediatico. Ma adesso Roberto Bolle è diventato anche Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. L'onorificenza, una delle più importanti nel nostro Paese, era stata conferita nel giugno scorso su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è stata consegnata questa mattina a Bolle dal prefetto di Milano, Luciana Lamorgese. Alla cerimonia di consegna, che si è svolta in prefettura, erano presenti anche il vice sindaco del Comune di Milano Anna Scavuzzo e l’assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia Stefano Bolognini.

L'Ordine al merito della Repubblica italiana, come si può leggere sul sito del Quirinale, è stato istituito nel 1951 ed è il primo fra gli Ordini nazionali, destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari". In ordine di importanza, le onorificenze vanno da quella di "Cavaliere" a quella di "Cavaliere di gran croce": nel mezzo ci sono gli Ufficiali, i Commendatori e i Grandi ufficiali.