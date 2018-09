in foto: (Archivio Getty images)

L'Intelligenza artificiale applicata alle diverse fasi della ricerca di farmaci, i database che contengono i dati sanitari di migliaia di pazienti, l'importanza crescente del digitale e delle biotecnologie nelle terapie. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati giovedì 27 settembre nel corso dell'incontro "Biotecnologia e Intelligenza Artificiale per la ricerca e lo sviluppo di Nuove Terapie". L'evento, gratuito e aperto al pubblico, è l'occasione per comprendere quali sono le opportunità, ma anche i rischi, dell'innovazione scientifica e della nuove frontiere della terapia nel nostro Paese, facendo il punto sulle biotecnologie in Italia, le aspettative e le potenzialità dell’Intelligenza artificiale, le start up tra opportunità e ostacoli, la convergenza tra Ia e biotecnologie. L'appuntamento, che si terrà a Milano presso Impact Hub (in via Aosta 4, dalle ore 15), si inserisce all'interno della Biotech Week, promossa a livello nazionale dall'Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie (Assobiotec), che fa parte di Federchimica.

A organizzare l'incontro Argon Healthcare e Fondazione Smith Kline, il cui vice presidente Giuseppe Recchia ha spiegato: "Non solo Industria 4.0, anche Ricerca 4.0. Oggi stiamo assistendo alla convergenza di una serie di innovazioni potenzialmente dirompenti, quali i diversi sistemi di intelligenza artificiale (sono 101 le startup che stanno applicando sistemi AI alle diverse fasi della ricerca dei farmaci), le terapie digitali (Digital Therapeutics), i database genetici di grandi dimensioni. Queste innovazioni – prosegue Recchia – stanno trasformando il processo di ricerca, scoperta e sviluppo di nuovi farmaci biotecnologici, accelerando i tempi necessari per portare il farmaco al paziente, aumentando l’efficienza e riducendo i costi della ricerca e stanno portando sia la ricerca che la assistenza sanitaria nel 21esimo secolo". Un passaggio epocale, che secondo Massimo Vergano, amministratore delegato di Argon Healthcare, "promette di mutare profondamente gli equilibri dell'ecosistema salute". Per chi fosse interessato, per partecipare basterà registrarsi al seguente link: https://bit.ly/2xglbW1.