Ricatto a luci rosse a Milano. Un uomo di 32 anni, di nazionalità egiziana, ha chiesto diecimila euro a un suo connazionale di 42 anni, minacciando in caso di mancato pagamento di diffondere un video in cui il 42enne e la moglie facevano sesso. Il filmato, come riporta la testata "Milanotoday" che ha diffuso la notizia, era finito nelle mani del 32enne per caso. L'uomo, che nel capoluogo lombardo fa il pizzaiolo, aveva venduto il suo smartphone al connazionale, che però dopo alcuni giorni, insoddisfatto dell'acquisto, gliel'aveva restituito chiedendo indietro i soldi. Il 42enne, piuttosto sbadato, si era dimenticato all'interno dello smartphone una scheda di memoria contenente il filmato incriminato. Quando il 32enne lo ha scoperto, probabilmente ancora arrabbiato per la mancata conclusione dell'affare, ha pensato bene di ricattare il connazionale, provando a estorcergli l'ingente somma di denaro. Gli è andata male: il 42enne ha finto di accettare la sua richiesta ma ha in realtà denunciato subito l'episodio ai carabinieri della compagnia Duomo. Assieme ai militari dell'Arma è stata organizzata una trappola, e cioè una finta consegna del denaro: ieri, quando il 32enne si è presentato all'appuntamento con la sua vittima per riscuotere i soldi, per lui sono scattate le manette.