Un raptus di follia o la volontà di scappare da qualcuno o qualcosa. Così probabilmente si può spiegare quanto avvenuto ieri pomeriggio su un treno regionale partito dalla stazione Porta Garibaldi di Milano attorno alle 17.30 e diretto a Porto Ceresio, in provincia di Varese. All'altezza di Rho, nell'hinterland di Milano, un passeggero ha iniziato a prendere a calci e pugni una porta del treno. Poi, davanti allo sguardo terrorizzato e sbigottito degli altri passeggeri che in quel momento si trovavano a bordo del treno, con uno dei martelletti d'emergenza ha spaccato i vetri di un finestrino. Infine, nonostante i tentativi degli altri passeggeri di dissuaderlo dal suo intento, si è buttato sui binari dal treno in corsa poco prima che il convoglio si fermasse alla stazione di Rho. Fortunatamente il passeggero esagitato, un ragazzo, non ha riportato conseguenze nel salto: il giovane ha anzi fatto perdere rapidamente le sue tracce. Quando sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia ferroviaria, il ragazzo si era ormai dileguato. Il giovane ha continuato a causare disagi alla circolazione ferroviaria anche una volta sceso dal treno. La sua presenza sui binari, segnalata alle autorità, ha infatti comportato il rallentamento del traffico ferroviario fra le stazioni di Milano Certosa e Rho, con ritardi fino a 50 minuti. Solo intorno alle 19, secondo quanto ha riportato Rete ferroviaria italiana in una nota, la situazione è tornata alla normalità.