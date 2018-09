in foto: L’Arsenio Lupin degli ospedali in azione (Foto: Questura di Milano)

Armato di diversi attrezzi, tra cui un piccone, assaltava i distributori automatici di bevande degli ospedali milanesi per rubare le monetine all'interno. E aveva colpito così tante volte che si era meritato un soprannome: l'Arsenio Lupin degli ospedali. Adesso il ladro, un uomo di 35 anni di nazionalità moldava, si trova in carcere, dopo che il giudice per le indagini preliminari di Milano ha convalidato il fermo operato dal pubblico ministero Giovanni Tarzia e disposto le misure cautelari in carcere. Il 35enne ha ammesso le proprie responsabilità, dicendo anche di voler cambiare vita.

L'uomo ha alle spalle numerosi precedenti per furto e anche problemi di tossicodipendenza: è uno dei disperati che frequentano il boschetto della droga di Rogoredo, enorme e ineradicabile piazza di spaccio a cielo aperto alla periferia di Milano. Stando alle indagini degli agenti delle volanti dell’Ufficio prevenzione generale della questura di Milano, aveva già colpito due volte tra agosto e settembre nel reparto di Pediatria dell'Ospedale Fatebenefratelli e lo scorso 13 settembre era stato sorpreso in flagrante presso l’Ospedale ortopedico Gaetano Pini. Dalle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza è stato riconosciuto come l'autore di tutti i colpi alle macchinette automatiche: furti che gli avevano fruttato ogni volta pochi spiccioli.