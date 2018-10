La nuova edizione del celebre programma Rai Portobello, un tempo ideato e condotto da Enzo Tortora in questa stagione condotto da Antonella Clerici, fa discutere ancor prima dell'esordio.

Una diffida è stata infatti inviata questa mattina dal presidente Aidaa, Lorenzo Croce alla Rai in relazione alla trasmissione che andrà in onda questa sera in diretta dagli studi di produzione milanesi di Via Mecenate. Motivo? Presto detto. Aidaa nella diffida anticipata via mail ricorda ai produttori ed alla conduttrice Antonella Clerici che secondo il regolamento del benessere degli animal in vigore nel comune di Milano è fatto divieto di tenere i pappagalli o altri animali esotici legati al trespolo (regolamento benessere animali in vigore capitolo III – Animali selvatici ed esotici – articolo 15 secondo capoverso). Per questo motivo l'associazione italiana difesa animali ed ambiente diffida la produzione e la conduttrice a presentarsi questa sera con il pappagallo legato al trespolo, fatto questo in palese violazione con un regolamento comunale, essendo la trasmissione trasmessa dal territorio della città di Milano.

"Siamo certi che sapranno trovare la giusta soluzione per permettere al pappagallo di non subire violenze o vessazioni- ci dice Lorenzo Croce autore della diffida- in caso contrario domani stesso denunceremo alle autorità giudiziarie eventuali violazioni di norme e leggi sulla tutela e contro il maltrattamento di animali".