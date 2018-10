È successo tutto in una manciata di secondi. Erano circa le 8.00 di mattina di ieri – lunedì 8 ottobre – quando un cane razza pit bull ha aggredito e ucciso un altro cane in via Torino a Legnano (Milano), per poi rivolgersi contro la padrona dell'animale azzannandola. Il molossoide da quanto si apprende si trovava a passeggio senza guinzaglio né museruola, e appena ha visto il golden retriever è partito alla carica inseguendolo fino a quando non lo ha raggiunto sbranandolo, per poi rivoltarsi contro la 49enne proprietaria del cane straziato.

Solo l'intervento di alcuni passanti ha messo in fuga il cane, mentre il padrone non è stato ancora identificato. Sul posto il personale sanitario della Croce Bianca che ha soccorso la donna trasportandola in ospedale in ambulanza. Ricoverata in codice giallo le sono state medicate le ferite a una mano e le contusioni sul resto del corpo. Sul posto anche la Polizia Locale che ha aperto un fascicolo su quanto accaduto