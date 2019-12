Oggi è Sant’Ambrogio: la storia del vescovo e patrono di Milano che sconfisse il demonio

Il 7 dicembre a Milano si festeggia Sant’Ambrogio, vescovo e patrono della città. Tra le più importanti personalità nella Chiesa del IV secolo, è noto anche per la leggenda della colonna del diavolo. Si narra infatti che il santo una mattina fu tentato dal diavolo, ma lo colpì con un calcio e lo fece sbattere con le corna contro la colonna. Come ogni anno sarà celebrato con la messa pontificale nella Basilica a lui dedicata, dove sono conservate le sue spoglie, e con l’inaugurazione del mercatino natalizio Oh bej! Oh bej!.