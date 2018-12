Lo dice la tradizione, e anche il sindaco di Milano Beppe Sala protagonista di un divertente video natalizio, già diventato virale: "Natale = panettone". Che sia da gustare in famiglia o da regalare ad amici e parenti, il dolce più tipico della tradizione milanese guadagna un posto d'onore sulle tavole addobbate a festa, a giusta ragione. Nel corso degli anni ha saputo adeguarsi anche ai gusti dei palati più raffinati, reinventandosi con farciture e glasse a base di ingredienti mai banali. Abbiamo deciso così di andare alla ricerca dei panettoni artigianali più celebri e soprattutto più costosi, proposti da alcune delle più antiche e rinomate pasticcerie milanesi e da alcuni dei pasticceri più noti.

L'elenco dei panettoni artigianali più costosi

Pasticceria Viscontea: Michele Mastrorilli, pasticcere che si è formato tra i laboratori di alcune delle più antiche pasticcerie di Milano, ha dato vita un nuovo progetto ormai da qualche anno, molto ben riuscito. Anche qui è possibile acquistare il panettone artigianale, nella sua versione tradizionale: il suo prezzo è il più economico tra i costosi.

Panettone tradizionale: 32 euro

Marchesi: la storica pasticceria Marchesi è a sorpresa sul penultimo gradino di questa classifica che guarda ai panettoni più costosi di Milano. Il suo panettone che ha una tradizione di quasi due secoli, fatto con lievito madre, nasconde tra i propri ingredienti anche la vaniglia Bourbon del Madagascar e il miele italiano. Un sapore unico. Disponibile nella versione tradizionale o senza canditi.

Panettone tradizionale: 33 euro

Martesana: La pasticceria nata negli anni '60 che conta ormai tre punti vendita in città propone diverse varianti del panettone: con strudel di mele, pinoli e cannella o anche con farina integrale e frutti di bosco. Il più amato? Resta comunque il tradizionale.

Panettone tradizionale: 34 euro

Pasticceria Besuschio (Abbiategrasso): Sei generazioni di pasticceri amati anche dai milanesi propongono il panettone classico e non solo, tutte da scoprire le varianti che abbinano ingredienti ricercati. Il suo prezzo può dirsi medio.

Panettone tradizionale: 35 euro



Ernst Knam: lo stesso Knam lo definisce uno dei panettoni più buoni di Milano, frutto di uno studio approfondito della ricetta tradizionale, degli ingredienti e della sua preparazione. Ogni anno crea un panettone in edizione speciale dal nome personalizzato: il Knamettone, con ingredienti particolari, quello del 2018 ha al suo interno pere semicandite e cioccolato fondente Perù Pachiza 70 per cento.

Panettone tradizionale: 35 euro

Pavè: In via Felice Casati, la pasticceria Pavé propone il panettone tradizionale insieme ad altri dolci della tradizione. E lo fa tutto l'anno, perché "il dolce più importante della nostra tradizione meriti una vetrina molto più ampia di quella natalizia".

Panettone tradizionale: 36 euro

Cova: medaglia di bronzo per uno dei nomi più classici associati al panettone. La pasticceria Cova, ormai una vera e propria azienda, è diventata negli ultimi anni il simbolo di un dolce venduto nell'arco di 365 giorni: la sua lavorazione dura circa 48 ore.

Panettone tradizionale: 37 euro

Gattullo: Sono addirittura tre invece le pasticcerie che guadagnano il terzo posto. Due più antiche e una molto nuova che ha già fatto tanto parlare di sé. Iniziamo proprio da Gattullo, storica pasticceria di Porta Lodovica a Milano: il suo panettone necessita una preparazione di 30 ore di preparazione, minuziosamente descritte nel depliant di presentazione dei propri prodotti. Anche in questo caso è possibile scegliere tra diverse alternative di gusto.

Panettone tradizionale: 38 euro al chilo

Sant'Ambroeus: il simbolo delle feste natalizie anche dalla pasticceria di via Matteotti viene proposto in versione tradizionale e con farciture o personalizzazioni su richiesta. Inoltre per i più esigenti (come c'è scritto sul depliant) il panettone all'occorrenza si trasforma in una vera e propria scultura artistica.

Panettone tradizionale: 38 euro al chilo

Iginio Massari: secondo posto anche per il panettone artigianale del pasticcere bresciano Iginio Massari. Il suo viene definito come un prodotto lievitato a tre impasti, che si sviluppa di più e rimane più morbido rispetto al panettone tradizionale. La lavorazione per questo è molto più complessa. Servirà forse a giustificare il prezzo?

Panettone tradizionale: 38 euro al chilo

L'ile Douce: sul podio dei panettoni artigianali più cari della città c'è quello di L'ile Douce, forse una delle pasticcerie più nuove nel panorama milanese, nota per aver vinto il programma televisivo "Best Bakery". Il Pastry Chef Fabrizio Barbato è stato premiato come pasticcere emergente 2019 del Gambero Rosso. E a quanto pare anche i prezzi sono stati adeguati. Il suo panettone è il più caro della nostra classifica.

Panettone tradizionale: 40 euro al chilo