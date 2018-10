Cos'è il counseling? L'occasione per scoprire una disciplina di cui parla anche l'Organizzazione mondiale della sanità, ma che spesso viene erroneamente confusa con la psicanalisi (mentre invece non è una forma di terapia medica o psicologica o di sostegno psicologico), è un incontro gratuito in programma venerdì 19 ottobre a Milano. Si tratta del primo di un ciclo di incontri denominati "Counseling in bellezza", che saranno ospitati presso il circolo Arci Bellezza (Via G. Bellezza 16/A). Il tema dell'incontro di venerdì sarà "la relazione IO-TU, il tuo spazio personale e i tuoi confini": si esplorerà come si comunica con l’altro, come si regola il proprio confine, se si tende ad invadere lo spazio altrui o a essere invasi, se si riesce a dire di no o lo si dice troppo spesso. Il percorso proseguirà fino a giugno 2019 con altri incontri che verteranno su altri temi: "Le maschere con cui ti sveli al mondo", cioè un viaggio alla scoperta di quante maschere si indossano quotidianamente o "Il mondo delle emozioni", durante il quale ci si interrogherà sul rapporto con le proprie emozioni.

A condurre gli incontri saranno due counselor professioniste, Elisabetta Rainoldi e Giorgia Cocco: il loro compito è aiutare le persone a migliorare la qualità della loro vita, facendo leva sulle loro risorse, verso il riconoscimento di quei comportamenti ripetitivi che impediscono di superare gli ostacoli e di esprimere le proprie potenzialità. Il primo incontro è in programma dalle 19.30 alle 21.30: gli altri appuntamenti del percorso "Counseling in Bellezza" sono in programma il 26 ottobre, il 16 e 30 novembre, 14 e 21 dicembre, 11 e 25 gennaio, 15 e 22 febbraio, 8 e 22 marzo, 5 e 12 aprile, 10 e 24 maggio e 7 e 21 giugno. Il costo: primo incontro è gratuito, mentre i successivi costano 20 euro a incontro. Per chi fosse curioso e volesse iscriversi può scrivere una mail all'indirizzo counselinginbellezza@gmail.com, indicando la data a cui si desidera partecipare entro il giorno prima dell'incontro.