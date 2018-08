Ha aggredito alle spalle un passante, strappandogli la catenina che indossava al collo. Poi però, prima di dileguarsi con la refurtiva, ha chiesto scusa. Non è chiaro se all'origine dello strano gesto di uno scippatore ci sia il fatto che l'uomo derubato, un 43enne, avesse l'avambraccio sinistro amputato. L'episodio è accaduto questa mattina alla periferia nord di Milano, in zona Bicocca. Il passante stava camminando in via Berbera quando lo scippatore gli è piombato alle spalle a bordo di una bicicletta. La vittima del furto ha avuto giusto il tempo di osservare brevemente in volto il ladro, descritto come un ragazzo italiano di età compresa tra i 20 e i 25 anni, e di sentirgli pronunciare le inaspettate scuse. Solo verbali, però: lo scippatore non ha infatti pensato affatto a restituire il maltolto alla sua vittima ed è scappato in modo fulmineo a bordo della sua mountain-bike. Se di gentilezza si è trattata, dunque, è stata solo una gentilezza di facciata: fortunatamente il passante derubato non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche e ha denunciato l'episodio alla polizia, che adesso indaga sulla vicenda alla ricerca del responsabile.