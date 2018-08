in foto: I Franz Ferdinand (Facebook)

Imagine dragons, Franz Ferdinand, The National e Thirty seconds to Mars. Questi i nomi di alcune delle band che si alterneranno sul palco di Milano Rocks, festival musicale che si terrà nell'ex area Expo di Milano da giovedì 6 a sabato 8 settembre. Per raggiungere il parco Experience Milano Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, ha predisposto un servizio straordinario che riguarderà sia la metropolitana sia i mezzi di superficie. Il servizio della M1 (linea rossa) sarà potenziato con treni aggiuntivi e l’orario prolungato nella tratta Rho Fieramilano-San Babila in queste date e secondo queste modalità:

6 settembre – IMAGINE DRAGONS: ultimo treno da Rho Fiera per San Babila alle ore 01:08;

sette settembre – FRANZ FERDINAND+THE NATIONAL: linea M1 potenziata per il deflusso dei concerti con treni aggiuntivi;

8 settembre – THIRTY SECONDS TO MARS: ultimo treno da Rho Fiera per San Babila alle ore 0:30.

Nelle serate di giovedì 6 settembre e sabato 8 settembre, quelle di maggiore afflusso, saranno potenziate anche le linee di superficie sostitutive delle linee metropolitane, le NM1-NM2-NM3. Per permettere l’interscambio con la metropolitana, per tutte e tre le serate, i parcheggi di Molino Dorino e Lampugnano prolungheranno inoltre l’orario di apertura fino alle ore 2. Si ricorda che per raggiungere il capolinea di Rho Fieramilano non è valido il normale biglietto urbano da 1,50 euro: valgono i ticket di corsa singola da 2,50 euro oppure i biglietti andata/ritorno da 5 euro. I biglietti sono in vendita presso i distributori automatici in metropolitana, gli Atm Point e nelle rivendite autorizzate. Si possono anche comprare anche sull’app Atm, inviando un sms al 48444 digitando "FIERA" e con la nuova modalità contactless. Nella stazione M1 di Rho Fieramilano saranno presenti gli assistenti alla clientela di Atm, per fornire informazioni ai viaggiatori e per vendere i biglietti.