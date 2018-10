Tentato suicidio nella metro di Milano. Una ragazzina di 15 anni ha cercato di togliersi la vita lanciandosi sui binari della metropolitana rossa dalla banchina della stazione Pagano. L'episodio, riportato dalla testata "Milanotoday", risale al pomeriggio di sabato 20 ottobre, in un momento in cui la metro è particolarmente affollata, ma è stato reso noto solo in seguito. L'adolescente stava aspettando un treno diretto verso i due capolinea di Bisceglie e Rho Fiera: quando ha visto arrivare il convoglio si è lanciata sui binari, ma il suo gesto è stato notato dal macchinista, che ha subito azionato i freni. La prontezza di riflessi del dipendente Atm ha scongiurato il peggio e ha salvato la vita alla giovanissima aspirante suicida: la 15enne è stata solo toccata appena dal treno. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 per prestare le cure del caso alla ragazza, che non ha comunque mai perso conoscenza. Non sono chiari i motivi che hanno spinto la giovane a tentare di togliersi la vita: la giovane adesso sarà probabilmente seguita da uno specialista.