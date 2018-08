Quattro milioni e 900mila euro. A tanto ammonta il debito di Milano Ristorazione, società che gestisce per conto del Comune le mense scolastiche cittadine. Un grosso buco nelle casse di Palazzo Marino, dovuto a chi non paga la retta per il servizio mensa: tra i morosi ci sono anche casi di famiglie indigenti (per le quali ci sono comunque agevolazioni), ma soprattutto i "furbetti" che, pur potendo pagare, non lo fanno. Ed è proprio a questa categoria di persone che il Comune, come spiega il "Corriere della sera", ha rivolto la propria attenzione attraverso le cosiddette norme "scova furbetti". A differenza di quanto avvenuto (e avviene tutt'ora) in alcune cittadine dell'hinterland, che sono arrivate a sospendere il servizio mensa per i bambini della famiglie morose – esemplare il caso di Corsico -, Milano ha adottato un approccio diverso: niente avvisi bonari e cartelle esattoriali, ma il divieto per i morosi di iscrivere i propri figli ai centri estivi e alle case vacanza. "Milano ha scelto la strada di garantire sempre il pasto ai bambini, che non hanno colpe, ma dimostrandosi severa con chi non paga potendoselo permettere ed equa con chi paga, come ha dimostrato l’azione svolta nella rimodulazione delle fasce Isee per l’accesso ai servizi estivi", ha detto al Corsera l’assessore comunale all’Istruzione Laura Galimberti.

La strategia del Comune, aggiunta alla possibilità per le famiglie di rimettersi in regola in qualsiasi momento dell'anno, ha permesso negli ultimi anni di ridurre il debito dai 5,4 milioni del 2013 agli attuali 4 milioni e 900mila, dato aggiornato al 31 dicembre 2017. Nonostante il problema della morosità, Milano Ristorazione è un'azienda che produce utili: nell'ultimo bilancio sono stati pari a oltre un milione di euro, mentre il fatturato si aggira sui 90 milioni di euro. Numeri elevati, come d'altronde i pasti serviti ogni giorno agli studenti che frequentano le scuole: 85mila. Dalla società d'altronde spiegano che, a Milano, i bambini che si portano il pasto da casa sono pochissimi: il momento della "schiscetta" arriva solo in età più adulta.