Paura sabato sera a Milano per due ragazzini di 15 anni, rimasti vittime di un tentativo di rapina. Gli adolescenti avevano trascorso la serata fuori e stavano rincasando. Attorno alle 23, in via Antonini (tra i quartieri Morivione e Vigentino), sono stati avvicinati da un uomo che li ha minacciati con una lametta, intimando ai due di consegnargli portafogli e cellulari. In quel momento per fortuna per strada è passata una pattuglia dei carabinieri: i due ragazzini hanno iniziato a urlare per richiamare l'attenzione dei militari dell'Arma, che sono subito intervenuti in loro soccorso. Il rapinatore è stato arrestato: dagli accertamenti è emerso che si tratta di un cittadino di nazionalità marocchina, risultato irregolare in Italia e con precedenti penali. L'uomo è atteso oggi da un processo per direttissima con l'accusa di tentata rapina. Per i due adolescenti la serata è finita con un grande spavento, ma per fortuna senza nessun'altra conseguenza.