Una storia di razzismo, o forse di pura intolleranza, quella riportata questa mattina su L'Espresso da Alessandro Gilioli. Accade in pieno centro a Milano, più precisamente all'interno dell'ufficio postale di corso di Porta Ticinese, angolo via Urbano III, quando una donna somala viene cacciata via dal direttore in persona. Il motivo? Avrebbe avuto, a quanto riferito dallo stesso direttore, il volto coperto, dunque non riconoscibile: "Lei qui non può stare", le avrebbe gridato, obbligandola a uscire dall'ufficio postale. Una storia che prende vita il 2 novembre, di venerdì, quando intorno alle 14 quella che da Gilioli viene definita semplicemente O., perché ha deciso di restare anonima, entra nell'ufficio postale per sbrigare delle pratiche. Una volta giunto il suo turno, la donna si avvicina dal bancone ma viene immediatamente fermata dal direttore dell'ufficio che le ordina di andare via, che con il foulard in testa non può entrare in un ufficio postale: "Via, fuori di qui". La donna infatti indossa un foulard che le copre il capo, ma non parte del volto come un hijab, quindi il suo viso sarebbe completamente scoperto e visibile. Cosa che, unitamente al documento d'identità della donna che attesta che sia italiana d'adozione, non sarebbe bastata comunque al direttore per farla restare. La storia è stata riportata in modo dettagliato da Gilioli che conosce O. personalmente: si tratta di una donna italiana, di origini somale, in Italia da 25 anni. Secondo quanto raccontato sarebbero intervenuti anche il padre e lo zio del giornalista, entrambi avvocati, per cercare spiegazioni in merito al comportamento del direttore che avrebbe giustificato la sua decisione basandosi sul rispetto della legge che prevede che le persone a volto coperto non possano entrare nei luoghi pubblici. A volto coperto, si legge nell'articolo, non a volto scoperto come la donna. Il direttore è stato comunque irremovibile. Ma il giornalista non ci sta e per questo racconta l'accaduto, chiedendo delle scuse per la donna, italiana e offesa.