in foto: Intervento chirurgico (Immagine di repertorio)

Avvertiva da tempo dei dolori all'addome. Ma mai una donna di 43 anni ne avrebbe immaginato la causa: una garza dimenticata nella sua pancia da 25 anni. L'episodio, riportato dal quotidiano "Il Giorno", è avvenuto a Milano alla fine di giugno. Ad accorgersi della presenza della garza nell'addome della donna sono stati i medici dell'ospedale San Carlo, a cui la 43enne si era rivolta lamentando dolori tra la pancia e lo stomaco e una indescrivibile sensazione di pesantezza. La radiografia e poi una risonanza magnetica hanno svelato l'arcano: nella pancia della donna c'era un corpo estraneo, poi identificato in una garza di tipo medico. Non si tratta, in sé, di un evento raro: altre volte è capitato che durante un'operazione venissero dimenticati pezzi di garza. Ma lo stupore dei medici è stato notevole nell'apprendere, dalla signora, che l'unico altro intervento chirurgico che aveva subito era stato fatto all'ospedale milanese Fatebenefratelli ben 25 anni prima.

L'équipe del San Carlo ha operato la paziente in laparoscopia, un intervento poco invasivo. Tutto è andato bene, anche grazie alla mancanza di infezioni in corso. I medici del San Carlo hanno però deciso di segnalare l'episodio alla procura, che non ha però ancora avviato indagini in merito: la donna, infatti, non ha presentato ancora alcuna querela sul presunto caso di malasanità. Resta da capire ora se la 43enne possa essersi confusa, dimenticando altri interventi subiti in tempi più recenti, o in caso contrario come abbia fatto a sopportare la presenza della garza nella propria pancia per un periodo di tempo così lungo.