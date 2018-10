in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo ha cercato di violentare una ragazzina di 16 anni a Milano: la giovane fortunatamente è riuscita a difendersi scagliando contro l'aggressore la sua cartella di scuola. L'episodio è accaduto ieri in pieno giorno, attorno alle 9 del mattino, nei pressi di viale Murillo, sulla circonvallazione esterna. La ragazzina stava andando a scuola quando ha incontrato un uomo, che l'ha afferrata per un braccio, chiedendole con insistenza un rapporto sessuale. La giovane, seppur spaventata, ha reagito scagliando addosso la sua cartella di scuola ed è riuscita così a divincolarsi dalla stretta e a scappare. Successivamente un automobilista ha notato la ragazzina e, vedendola molto scossa, si è fermato per aiutarla. L'adolescente gli ha raccontato cos'era accaduto e, mentre l'uomo l'accompagnava a scuola, in via Tempesta ha riconosciuto il suo aggressore. A quel punto l'automobilista ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti e hanno identificato l'uomo: si tratta di un cittadino dell'Ecuador di 51 anni, sposato, che è stato denunciato per violenza sessuale.