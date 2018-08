in foto: Maria Teresa Zampogna

Bufera politica in Regione Lombardia, dopo la nomina dell'avvocatessa Maria Teresa Zampogna nel comitato tecnico-scientifico della commissione regionale antimafia. Il motivo delle critiche risiede nel passato professionale della Zampogna, che in qualità di legale ha avuto modo di difendere diversi imputati accusati proprio di associazione mafiosa: tra questi l'ex boss di Palermo Salvatore Lo Piccolo, il boss della ‘ndrangheta Carmine Valle e anche Domenico Zambetti, ex assessore regionale lombardo condannato in appello per aver comprato voti dalla ‘ndrangheta. Il nome della Zampogna è stato proposto da Forza Italia ed è stato votato al Pirellone lo scorso 31 luglio. Gli altri quattro membri (su sette totali) di nomina del Consiglio regionale sono il poliziotto Stefano Memoli ed Erica Antognazza, proposti dalla Lega, Claudio Meneghetti (proposto dai Cinque stelle) e il professore Nando dalla Chiesa, figlio del generale Carlo Alberto, indicato dall’ufficio di presidenza della commissione antimafia e possibile presidente del comitato.

In attesa che il governatore della Regione Attilio Fontana confermi o meno le nomine del "Comitato tecnico-scientifico per la legalità e il contrasto alle mafie", è proprio dalla presidente della Commissione antimafia regionale, la Cinque stelle Monica Forte, che sono partite le prime critiche sulla nomina della Zampogna: "Qui non si tratta né del principio del diritto alla difesa, né delle capacità professionali dell’avvocato. La questione è semplice: la legge che ha istituito il Comitato tecnico-scientifico sancisce che i membri abbiano comprovata esperienza nel contrasto ai fenomeni mafiosi. E questo non ci pare proprio il caso. È necessario fare un passo indietro, altrimenti chi l’ha nominata dovrà prendersi le sue responsabilità politiche davanti ai cittadini", ha affermato.

A rincarare la dose l'omologo della Forte a Palazzo Marino: "‘I componenti del Comitato tecnico-scientifico', si legge sul sito di Regione Lombardia, ‘devono essere soggetti di riconosciuta esperienza nel campo del contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul territorio lombardo' – ha scritto il presidente della commissione antimafia comunale David Gentili – Un avvocato di mafiosi contrasta la mafia? La conosce. Questo si. E non voglio neanche lontanamente mettere in discussione il diritto alla difesa per chiunque. Attendo di sapere se l'avvocato Zampogna abbia una riconosciuta esperienza nel campo del contrasto alle mafie. Per ora la si conosce come avvocato di diversi mafiosi. E per ora io ritengo sbagliata la sua nomina".

È l'avvocato Mirko Mazzali, delegato del sindaco Sala alle periferie e con una lunga esperienza in campo penale, a chiarire quali sono le due questioni in campo: "Il problema come è stato posto dalla consigliera del Movimento 5 Stelle è sbagliato, dire che la collega Zampogna non può fare parte della commissione perché ha difeso tizio o caio è una stupidata. Altra questione, ma lo dico facendo un discorso generale, è quella della opportunità – ha affermato Mazzali – Ma le questioni di opportunità non sono normate, sono individuali e soprattutto non si spingono a farle e se ne rispetta ogni decisione".

A difendere la Zampogna l'Unione delle camere penali italiane

Per la cronaca, a difendere la nomina della Zampogna è stata l’Unione delle Camere Penali italiane, per cui l'avvocatessa ricopre il ruolo di responsabile dell’Osservatorio “Doppio binario e Giusto Processo”: "Gli Avvocati difendono i diritti e le garanzie di tutti e non smetteranno mai di farlo – è scritto in una nota – Difendono la cultura del garantismo, il che significa difendere i potenti e gli ultimi allo stesso modo, gli accusati di mafia e di ogni altro reato grave o lieve che sia, gli emarginati e gli integrati. Contro i luoghi comuni, che associano il difensore al loro assistito e la difesa dei diritti del singolo alla difesa del reato. Lo abbiamo fatto con i reati di mafia e di terrorismo, con i reati sessuali e di corruzione, convinti che questo sia il compito che ci attende per concorrere quotidianamente al consolidamento delle basi democratiche e liberali della nostra società. La cultura del garantismo ha un costo morale per chi la pratica, quella del giustizialismo scarica sul prossimo ogni male. Quanto accaduto alla Collega Maria Teresa Zampogna, Responsabile dell’Osservatorio “Doppio binario e Giusto Processo” dell’Unione, oggetto di attacchi da parte della politica per la recente nomina quale membro del Comitato tecnico scientifico in materia di contrasto e prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso della Regione Lombardia, è il segno di questa cultura recessiva, divenuta incapace di riconoscere la forza costruttiva e progressiva dei diritti oramai visti invece come ostacoli alla imperante cultura del giustizialismo e del populismo, contro i quali continueremo a batterci con convinzione".