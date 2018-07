in foto: Il taser

Ieri era arrivata la firma del decreto per dotare in via sperimentale di taser, la pistola a impulsi elettrici, le forze dell'ordine di undici città, tra le quali Milano. Ma l'assessore regionale alla Sicurezza della Lombardia, Riccardo De Corato, ha anticipato che a partire dal prossimo anno il taser e lo spray al peperoncino potrebbero entrare a far parte delle dotazioni anche dei vigili urbani lombardi. L'ex vicesindaco di Milano ha infatti annunciato l'intenzione di indire un bando rivolto ai Comuni, per mettere a loro disposizione finanziamenti da utilizzare sia per la videosorveglianza, sia per i due particolari strumenti di difesa. Il taser è una pistola che, tramite impulsi elettrici, inibisce i movimenti del soggetto che viene colpito. La utilizzano, in maniera non esente da critiche, le forze dell'ordine di oltre cento Paesi del mondo, tra cui Francia, Regno Unito e Germania. Lo spray al peperoncino, già in dotazione ai vigili di altre città italiane, è invece uno strumento di difesa personale che, se spruzzato, provoca irritazioni e difficoltà respiratorie al soggetto verso il quale viene rivolto. Lo spray irritante si trova già in commercio in Italia: non sono rari, tra l'altro, gli esempi legati a utilizzi impropri di questo strumento in discoteche, scuole e altri luoghi aperti al pubblico.

L'assessore De Corato ha chiarito che, prima della pubblicazione del bando, previsto per il prossimo anno, servirà un'autorizzazione del Dipartimento sicurezza del ministero dell'Interno. Autorizzazione che non dovrebbe essere un problema, dal momento che è stato lo stesso ministro Salvini, ieri, a firmare il decreto che autorizza polizia, carabinieri e guardia di finanza di 11 città italiane a utilizzare il taser. "Scriverò una lettera a tutti i sindaci e comandanti della Polizia Locale per informarli ed invitarli a partecipare al bando per dotare i propri vigili di questi due strumenti necessari soprattutto in caso di aggressione – ha precisato De Corato – Per quanto riguarda lo spray, oggi facilmente reperibile ovunque, ricordo che nel 2011 lo feci sperimentare alla Polizia Locale di Milano, per poi essere abbandonato e naufragato a causa delle elezioni che portarono il centro sinistra al governo della città".