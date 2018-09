Dopo 46 edizioni presso la storica sede di Lambrate, a Milano, il mercatino del vintage East Market cambia casa: da oggi, domenica 23 settembre, la nuova location sarà via Mecenate, 84. Dopo quattro anni, circa quattromila espositori e oltre 250mila presenze, l'East Market aveva bisogno di crescere ancora: l'area di via Ventura non era più in grado di accogliere in maniera confortevole i visitatori e per questo gli organizzatori hanno optato per una nuova sede. Dalle 10 alle 21 di oggi saranno 250 gli espositori tra collezionisti di modernariato e vintage, artigiani, artisti, grafici e designer che allestiranno le loro postazioni in via Mecenate: tutti rigorosamente selezionati dallo staff di East Market. Le categorie merceologiche presenti sono prevalentemente vintage, collezionismo, modernariato, usato, pulci, design e artigianato. Tra gli oggetti più frequenti abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, artigianato, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora. Da questa stagione spazio anche ai negozi, oltre che ai privati.

La nuova sede

Il nuovo spazio è ampio oltre 6000 metri quadri ed è organizzato in un ambiente unico. Lo stabilimento, completamente restaurato, è una ex sede di una fabbrica aeronautica, dotato di molti comfort: locali climatizzati, un ampio cortile esterno e servizi igienici completamente ristrutturati. Anche la sezione food è stata ampliata: all'interno si troverà un corner principale chiamato sempre East Market Diner (come il locale di via Ventura, che rimane operativo), mentre nella parte esterna ci sarà il food market, con vari truck e un'offerta di cucina internazionale. Non mancherà la musica, con Dj set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato a cura di DJ Henry. Per l'edizione inaugurale di oggi sarà a disposizione del pubblico un servizio navetta gratuito. Due bus da 28 posti ciascuno faranno servizio andata e ritorno per tutto il giorno tra piazzale Loreto e via Mecenate a partire dalle ore 10, ogni 15/20 minuti.