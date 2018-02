Dopo una notte in cui aveva abusato di cocaina, rimuginando sull'ultima relazione sentimentale finita male e probabilmente sugli altri problemi che lo attanagliavano, un uomo ha cercato di suicidarsi sparandosi con la sua pistola. Ma, inebetito per lo stupefacente consumato o forse volendo sfidare per l'ultima volta la sorte, ha caricato la propria arma a tamburo con quattro colpi anziché sei, improvvisando una sorta di "roulette russa", come in una delle scene più famose del film "Il Cacciatore" di Michael Cimino. Gli è andata bene: quando l'uomo ha rivolto l'arma verso di sé non è partito nessun colpo, mentre un proiettile si è conficcato nel muro della sua abitazione. A quel punto, però, prima che l'uomo potesse portare a termine il gioco mortale, la polizia ha fatto irruzione nel suo appartamento ed è riuscita a salvarlo.

L'ex moglie ha avvertito la polizia.

L'episodio è avvenuto ieri all'alba a Pantanedo, una frazione di Rho, nelle palazzine che si trovano in via Federico Borromeo. È stata l'ex moglie dell'uomo la prima ad avvertire gli agenti del commissariato di Rho-Pero – seguita subito dopo dal fratello di lui – dopo che il suo ex marito le aveva inviato un messaggio in cui le aveva confidato le sue intenzioni suicide. La donna ha chiamato il 112 ma, non sapendo l'indirizzo preciso, ha dato agli agenti il numero di cellulare dell'ex marito. Attraverso il telefonino, i poliziotti hanno rintracciato l'uomo – di cui non è stata resa nota l'identità – e sono entrati in casa appena in tempo. L'aspirante suicida era sul letto in stato confusionale, vicino alla pistola che aveva appena sparato un colpo verso il muro. Gli agenti hanno sequestrato l'arma e hanno trasportato l'uomo all'ospedale di Rho, da dove successivamente è stato trasferito nella struttura psichiatrica di Passirana. Per l'aspirante suicida è scattata una denuncia per possesso illegale di arma da fuoco.