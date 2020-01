in foto: (Foto Facebook – binario 21 stazione centrale Milano)

Il viaggio verso l'inferno dei lager nazisti è partito anche da Milano, più precisamente dal binario 21 della stazione Centrale. Da qui furono in migliaia gli ebrei italiani che tra il 1943 e il 1945 furono costretti a salire su uno dei 23 treni diretti al campo di sterminio di Auschwitz, una delle destinazioni finali dell'inumana "soluzione finale" progettata da Adolf Eichmann, uno dei gerarchi nazisti più vicini a Hitler. Oggi il binario 21 si può visitare: vi è stato eretto il "Memoriale della Shoah" in cui vengono conservate le testimonianze, i ricordi e tutto il dolore che ha dovuto subire chi si è trovato a dover passare da questo luogo di disperazione. Sul "muro dei nomi" sono state invece fissate per sempre le identità di chi ha vissuto questa disperata odissea: 774 persone, di cui solo 27 tornarono a casa.

Il giorno più nero

Per il trasporto dei cittadini ebrei verso il campo di Auschwitz sono stati utilizzati convogli ferroviari originariamente destinati al trasporto postale. Nel corso dei due anni in cui si sono succedute diverse partenze, però la storia ci racconta di una giornata più nera delle altre: quella del 30 gennaio 1944, quando nei vagoni in partenza dal binario 21 vennero stipate 605 cittadini italiani di origine ebraica: 477 di loro persero la vita nei forni di Birkenau lo stesso giorno del loro arrivo. Tra i 128 che riuscirono a sopravvivere a quel viaggio verso l'oblio c'era anche la senatrice a vita Liliana Segre, baluardo della coscienza collettiva del nostro Paese e testimone di cosa può causare l'indifferenza: non a caso proprio questa parola è incisa a caratteri cubitali nell'atrio del Memoriale.

Come visitare il Memoriale della Shoah al binario 21

Il luogo in cui viene conservata la memoria di coloro che hanno dovuto sostare alla fermata del binario 21 è tutt'ora aperto al pubblico. In piazza Edmond Jacob Safra, al numero 1, è possibile visitare il Memoriale della Shoah, inaugurato nel gennaio del 2013 grazie agli sforzi dell'omonima fondazione. Gli orari di apertura al pubblico variano a seconda dei giorni della settimana. Lunedì il memoriale resterà aperto dalle 9.30 alle 19.30, con ultimo ingresso previsto per le 19. Da martedì a giovedì gli orari vanno dalle 9.30 alle 14.30, mentre la domenica dalle 10 alle 14.