in foto: La polizia davanti ai cancelli della discoteca Old Fashion di Milano (LaPresse)

Lo scorso mercoledì era toccato a quattro studenti universitari. Ieri sera, invece, sono stati due ragazzi, presumibilmente stranieri, a restare fuori dalla discoteca Old Fashion, noto locale notturno di Milano che si trova in zona Triennale. E anche ieri, com'era successo mercoledì, le persone rimaste fuori dal locale hanno reagito male alla decisione dei buttafuori: prima facendo domande insistenti, poi dando luogo a una rissa per sedare la quale sono dovute intervenire quattro pattuglie della polizia. Secondo quanto riporta il "Corriere della sera", che ha dato la notizia, nessuno sarebbe rimasto ferito. La situazione sarebbe degenerata dopo che i buttafuori hanno intimato ai due ragazzi a cui era stato negato l'ingresso, descritti come due giovani africani, di allontanarsi. I due non avrebbero gradito la decisione: prima ne hanno chiesto le ragioni agli addetti alla security del locale, poi sarebbero passati alla vie di fatto dando in escandescenze. Non è chiaro se l'episodio abbia avuto strascichi giudiziari: i poliziotti intervenuti hanno interrogato i presenti ma non risultano provvedimenti.

Nell'ultimo periodo la discoteca Old Fashion è al centro di molti casi di cronaca

Lo scorso mercoledì, invece, un buttafuori della discoteca era stato preso a pugni da un ragazzo a cui non era stato consentito l'ingresso nel locale. Il giovane, che faceva parte di una comitiva di quattro ragazzi "rimbalzata" all'entrata, era poi riuscito a fuggire. Non sfuggirà come in questo periodo l'Old Fashion sia sotto i riflettori: lo scorso 1 luglio all'esterno della discoteca era stato accoltellato Niccolò Bettarini, figlio 19enne di Stefano Bettarini e Simona Ventura. Dopo l'episodio il questore di Milano aveva chiuso per 30 giorni il locale, che però ha fatto ricorso al Tar. Il tribunale amministrativo ha sospeso il provvedimento del questore, facendo riaprire la discoteca: all'apertura su una delle piste del locale si era presentato anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini, non senza qualche polemica. Negli scorsi giorni è emerso che l'Old Fashion ha fatto da involontario sfondo anche a un altro grave episodio di cronaca: una ragazza di 20 anni era stata stuprata da un tassista abusivo incontrato proprio all'uscita dal locale.