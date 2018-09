Fuga di gas in strada, evacuato un asilo a Milano

Intorno alle 14 di oggi una ruspa ha rotto una conduttura di gas in strada in via Don Rodrigo, zona sud di Milano. A scopo precauzionale sono stati evacuati un asilo e un palazzo. I bambini sono stati accompagnati nell’asilo più vicino in attesa del ritorno dei loro genitori. I residenti nella palazzina sono potuti rientrare a casa intorno alle 15 e 30.