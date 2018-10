in foto: I danni causati dall’esplosione (Foto di Gerardo Mauro)

Tre feriti lievi e tanta paura a Milano ieri sera. Pochi minuti prima delle 20 si è verificata un'esplosione all'interno di una palazzina in via Chiesa Rossa, alla periferia sud della città. Lo scoppio è stato causato molto probabilmente da una fuga di gas in uno degli appartamenti della palazzina, al civico 33. Tre persone sono rimaste ferite a seguito della deflagrazione, anche se nessuno fortunatamente è in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i soccorritori del 118 e la polizia. I tre feriti sono stati caricati su altrettante ambulanze e trasportati agli ospedali Niguarda e San Paolo: le loro condizioni non destano preoccupazione. Comprensibile lo spavento dei residenti della palazzina, che dovranno anche fronteggiare i danni: vetri rotti e grate divelte. Sull'episodio adesso indagano la polizia e i vigili del fuoco, che dovranno chiarire le cause dell'esplosione.