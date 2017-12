Si è conclusa dopo poco più di due anni la latitanza di Pietro Mauro Palau Giovannetti, il 65enne milanese colpito da due mandati d'arresto europei emessi dalla procura meneghina per bancarotta fraudolenta e calunnia. L'uomo deve scontare nove anni e nove mesi dopo la Sentenza della Cassazione emessa nel 2015: proprio in quell'occasione si era reso latitante.

Rintracciato lo scorso ottobre ad Atene, presso l'aeroporto internazionale E. Venizelos, Palau Giovannetti era stato fermato dagli agenti della polizia greca su segnalazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che quest'oggi ha accompagnato il suo rientro forzato in Italia, dopo indagini incrociate tra Grecia, Cipro e Malta. Sbarcato a Fiumicino, Palau Giovannetti è stato così tradotto in carcere dopo le formalità di rito.

Ex membro di "Autonomia Operaia durante gli Anni di piombo, nonché ex presidente dell'organizzazione "Movimento per la giustizia Robin Hood", il 65enne milanese nel 2011 si era anche reso protagonista di un'aggressione verbale verso Silvio Berlusconi in occasione di un'udienza del processo Mills, quando gridò "Vergognatevi, buffoni" prima di essere allontanato dalle forze dell'ordine.