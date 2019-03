in foto: Ivano Ghezzi

È tornato a casa e sta bene Ivano Ghezzi. L'uomo, 44enne di Fagnano Olona, in provincia di Varese, era scomparso il 18 febbraio. La sua auto era stata trovata nei pressi della stazione ferroviaria di Busto Arsizio ma del 44enne si erano perse le tracce. Ivano Ghezzi è molto noto nella zona per via delle sue battaglie ambientaliste per il fiume Olona. Dieci giorni fa era uscito di casa come sempre per andare al lavoro ma a differenza del solito era andato alla stazione di Busto Arsizio, probabilmente per prendere un treno. Il 44enne non aveva dato sue notizie facendo preoccupare i suoi famigliari, tra cui la moglie Eleonora. La famiglia di Ivano aveva diffuso diversi appelli sui social network invitando chiunque avesse informazioni del 44enne a farsi avanti.

La famiglia ora chiede il rispetto della privacy

Adesso finalmente la buon notizia: Ivano è tornato a casa, in buone condizioni fisiche, ed è stato riabbracciato con gioia dai famigliari che hanno così finalmente potuto tirare un sospiro di sollievo. Non sono state rese note le motivazioni del suo allontanamento né sono stati diffusi ulteriori dettagli sulla scomparsa: sulla vicenda, che adesso sarà probabilmente affrontata in privato tra le mura domestiche, la famiglia ha anzi chiesto che ora cali il silenzio per rispetto della privacy.