Perché nella vita c'è sempre un piano B, c'è sempre una via di fuga, una piacevole evasione e per chi abita a Milano e ama le vette innevate e le candide distese, tutto ciò ha un solo nome: weekend sulla neve a meno di un'ora dalla città. Sì avete capito bene, quando arriva il venerdì ci sta solo una cosa da fare caricare l'auto con sci, scarponi e tutto il necessario per partire alla volta di una delle tante località sciistiche a poca distanza da Milano. Il modo ideale per conciliare sport, natura, tempo libero e svago, in meno di 48 ore e in meno di due ore di auto o di aereo. Insomma non ci sono scuse tutta la famiglia è chiamata a raccolta e per i più piccini c'è la possibilità di provare le piste da bob piuttosto che scendere a spazzaneve sulle piste, mentre per i ragazzini il pomeriggio ci sono piste di pattinaggio sul ghiaccio, per i papà la possibilità di sciare in notturna e per le mamme rilassanti baite al sole. Tante sono le vallate della Lombardia, da Montecampione a Bobbio, da scoprire e che vi conquisteranno con i loro paesaggi montani che da vicino sono ancora più suggestivi che come ritratti nelle cartoline, basta provare per credere. Ecco qualche meta da non perdere se state pensando di trascorrere i prossimi weekend in bianco. Se conosci altre località sciistiche vicino Milano, segnalacele.

Domobianca.

Snowboard, snowpark e sci notturno. A Domobianca una piccola, ma attrezzata stazione sciistica della Val d'Ossola, a soli 10 km dalla città di Domodossola, e a un'ora da Milano, ce ne è per tutti i gusti. Spazio anche per le piste di sci alpino da cui si raggiunge l'Alpe Lusentino e con gli impianti si sale fino ai Pianali, il punto più elevato dell'area sciistica ai piedi del Moncucco dove il panorama è stupendo e lo sguardo spazia fino al Monte Rosa.

Mottarone.

Perfetta per giovani e famiglie. La stazione sciistica di Mottarone offre ben 21 km di piste dedicate allo sci alpino, adatte ad ogni livello di difficoltà , di cui 5 godono di innevamento programmato e con tante attività anche per i più piccoli. Questa località situata tra il Lago Maggiore ed il Lago d'Orta, è considerata uno dei balconi naturali più belli, dove la vista spazia dalla Pianura Padana alle cime delle Alpi e degli Appennini.

Piazzatorre.

Il posto ideale per imparare a sciare. Piazzatorre è una stazione turistica dell'Alta Val Brembana, nel cuore della Lombardia, ed ha due aree sciistiche sui pendii del Monte Torcola: quella del Gremei (Torcola Vaga). Per i più esperti è consigliata la nera Gremei e la pista Del Bosco, una rossa che scende dal rifugio Gremei fino alla partenza della seggiovia.

Monte Pora.

Assomiglia ad un grande panettone ma attenzione non si mangia. Il Monte Pora è il punto più elevato della catena che chiude a sud l' Altopiano di Castione della Presolana, tra l'Alta Val Seriana, precisamente nella Val Borlezza, e la Val Camonica. Qui è l'ideale per sciare e prendere il sole, data la sua esposizione ed è adatto a tutti gli sciatori con 9 impianti che risalgono le 20 piste per lo sci alpino, si può sciare anche in notturna sulla pista Malga Pora e Pian del Termen.

Montecampione.

Per chi oltre lo sci, vuole provare anche tutte le altre attrazioni della montagna. A Montecampione per chi ama le motoslitte sono previsti tracciati idonei a quota 1800 e inoltre si organizzano anche passeggiate con racchette da neve. Ancora, possibilità di cimentarsi con il pattinaggio sul ghiaccio, fare un tuffo nella piscina coperta, un giro nel palazzetto dello sport attrezzato, o tra negozi, e numerosi ristoranti, bar, pizzerie e vedere un cinema film al cinema o fare quattro salti in discoteca.

Selvino.

Qui sull'Altopiano di Selvino, in provincia di Bergamo, si può godere della quiete di grandi spazi e svettare sugli sci piuttosto che divertirsi a ruzzolare sulle discese con bob e slittino. E in più ci sta anche una una pista di pattinaggio su ghiaccio, in funzione anche d'estate che richiama grandi e piccini. E in futuro potrebbe anche realizzarsi qui una pista indoor, attiva 365 giorni l'anno.

Madesimo.

Nel cuore della Val Chiavenna, Madesimo è una distesa di bianco amata dagli sportivi e non solo. Persino lo scrittore Dino Buzzati se ne innamorò, definendo la Val di Lei che fa parte del comprensorio, "una travolgente meraviglia". Per chi ama poi il relax post sci, il paese offre tutto quello che si può desiderare per passare un pomeriggio in attesa della cena, negozi da vedere e bar dove potersi fare un aperitivo in compagnia.

Piani di Bobbio.