Montagne di materiale inerte depositato in aree di parco agricolo sotto tutela paesaggistica. Sono stati rinviati a giudizio per "deturpamento di bellezze naturali di luoghi soggetti a protezione dell’autorità" gli amministratori della Cava ‘Eredi Bellasio' di Pregnana Milanese (Milano).

Le indagini dei carabinieri forestali di Garbagnate, coordinate dalla Procura di Milano, hanno portato alla luce diverse ipotesi di reato in materia edilizia e ambientale, riferiti ad opere realizzate all’interno della cava senza permessi e autorizzazioni paesaggistiche. L’area di cava infatti ricade all’interno del Parco Agricolo Sud Milano ed è soggetta a particolari vincoli da parte della Soprintendenza.

I militari hanno effettuato puntuali accertamenti all’interno del sito che ricade sul confine tra i comuni di Vanzago e Pregnana Milanese ed hanno scoperto che le norme non erano state rispettate. In particolare "i voluminosi cumuli di ingenti quantitativi di materiale inerte depositati in aree a ciò non destinate ed anzi soggette a tutela paesaggistica" hanno fatto scattare la denuncia.

Contestata anche l’ipotesi di "falso ideologico" perché dai riscontri dei carabinieri forestali è emerso che in alcuni dei documenti trasmessi dalla Eredi Bellasio ai competenti uffici di Città Metropolitana di Milano riferiti alla valutazione di impatto ambientale venivano riportate delle descrizioni del sito di cava diverse dalla realtà.